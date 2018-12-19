2018-12-19T12:12:58+03:00
Происшествия

За взятку задержан начальник отделения полиции по городу Пугачеву

Сотрудники УФСБ и полиции задержали руководителя и двух его замов
Тимур Гадеев
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В Пугачеве по подозрению в получении взятки задержан начальник отделения полиции №2 по городу Пугачеву. Двое его заместителей опросили как свидетелей.

- Крупная взятка была вручена начальнику отделения полиции №2 МО МВД России «Пугачевский» Владимиру Смелову за отмену плановой проверки одной из организаций Пугачева, – рассказал «КП-Саратов» осведомленный источник в правоохранительных органах.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

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