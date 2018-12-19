2018-12-19T11:42:09+03:00
Общество

Исаев о новогодней уборке Саратова: Мы подчистим и подходы, и проходы

Он ответил на призыв Ландо провести генеральную уборку города
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 декабря, в Саратове прошло совещание при главе города Михаиле Исаеве.

Депутаты немало внимания уделили предстоящим праздничным мероприятиям, которые пройдут в городе.

-Всего будет 1 200 мероприятий. Охват по подчсетам — более 40 тыс. человек. С 22 декабря на Театральной площади будет размещен «Луна-Парк» с девятью аттракционами. Всю Новогоднюю ночь, с 22:00 до 02:00 там запланировано праздничное представление и дискотека. В 18:00 7 января там же состоится празднование Рождества, — сказал Максим Макуров, начальник управления по культуре администрации Саратова.

Председатель областной Общественной палаты Александр Ландо призвал заняться благоустройством города.

- Каждая хозяйка готовится к празднику к доме с генеральной уборкой. Чтобы сделать праздник для саратовчан, нужно очистить улицы от Заводского до Ленинского, очистить тротуары, сбить сосульки с крыш. Провести генеральную уборку. Тогда будет еще 50% успеха, и саратовцы с праздничным настроение смогут встретить Новый год. Я бы попросил помочь своих коллег из городской палаты, вот тогда мы скажем, что у нас в Саратове лучший праздник в стране, — сказал он

- Мы подчистим и подходы, и проходы. Следом будет Рождество, храмы надо подготовить, — сказал мэр Саратова Михаил Исаев.

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