2018-12-19T11:40:35+03:00
Общество

Депутат Саратовской облдумы подарил коллегам носки, чай и книгу «Последний вагон на север».

Это фиаско - парламентарий охарактеризовал работу саратовской облдумы
Александр Уриевский
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Станислав ДенисенкоСтанислав Денисенко
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Депутат Станислав Денисенко от ЛДПР выступил на финальном заседании года в областной думе 19 декабря и предложил подарить депутатам символические подарки. Он подвел итоги уходящего года и работы Саратовской областной думы.

- Законодательное собрание региона потерпело фиаско – большинство принятых документов - это либо приведение местных законов в соответствие с федеральным законодательством, или технические вопросы. Что вы скажете избирателям, подумайте? Двойные стандарты – кредо нашей думы. Депутатов от оппозии перебивают, выгоняют, не приглашают на мероприятия. Министры, которые согласовывают с думским большинством свои инициативы, потом вдруг оказываются в центре скандалов, — заявил Денисенко.

Он вынес на трибуну пакет с подарками. Коллегам он принес книгу Жириновского «Последний вагон на север» – о вопросах коррупции, а также пачку чая и теплые носки

- Они вам всем наверняка пригодятся, — заметил Денисенко.

В ответ спикер облдумы Кузьмин поинтересовался, есть ли теплые носки у самого Денисенко. Тот ответил утвердительно.

Сам Кузьмин также поздравил парламентариев с наступающим Новым годом, и заметил, что «заседание не последнее, а крайнее в этом году».

- Удалось сохранить все законы, которые обеспечивают социальные гарантии жителям Саратовской области. Благодарю губернатора и весь корпус исполнительной власти за тесное сотрудничество и плодотворную работу, — заявил Кузьмин.

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