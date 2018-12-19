Депутат Саратовской облдумы подарил коллегам носки, чай и книгу «Последний вагон на север».
Депутат Станислав Денисенко от ЛДПР выступил на финальном заседании года в областной думе 19 декабря и предложил подарить депутатам символические подарки. Он подвел итоги уходящего года и работы Саратовской областной думы.
- Законодательное собрание региона потерпело фиаско – большинство принятых документов - это либо приведение местных законов в соответствие с федеральным законодательством, или технические вопросы. Что вы скажете избирателям, подумайте? Двойные стандарты – кредо нашей думы. Депутатов от оппозии перебивают, выгоняют, не приглашают на мероприятия. Министры, которые согласовывают с думским большинством свои инициативы, потом вдруг оказываются в центре скандалов, — заявил Денисенко.
Он вынес на трибуну пакет с подарками. Коллегам он принес книгу Жириновского «Последний вагон на север» – о вопросах коррупции, а также пачку чая и теплые носки
- Они вам всем наверняка пригодятся, — заметил Денисенко.
В ответ спикер облдумы Кузьмин поинтересовался, есть ли теплые носки у самого Денисенко. Тот ответил утвердительно.
Сам Кузьмин также поздравил парламентариев с наступающим Новым годом, и заметил, что «заседание не последнее, а крайнее в этом году».
- Удалось сохранить все законы, которые обеспечивают социальные гарантии жителям Саратовской области. Благодарю губернатора и весь корпус исполнительной власти за тесное сотрудничество и плодотворную работу, — заявил Кузьмин.