В Саратове осудили женщину, насмерть сбившую на автомобиле ребенка
За нарушение правил повлекшее гибель ребенка подсудимой дали три года колонии
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Суд Заводского района приговорил водителя женщину за наезд на пешеходов в результате которого погиб ребенок.
По данным уголовного дела, 18 июля этого года, женщина управлявшая автомобилем Lada Priora, на пешеходном переходе у дома №12 по улице Томская, пропуская одного пешехода отвлеклась и поехала, не заметив молодую мать с двумя детьми, которые также переходили дорогу, – пояснили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В результате наезда маленький мальчик скончался на месте. За нарушение правил дорожного движения повлекшего смерть человека суд приговорил подсудимую к трем годам заключения в колонии поселении.