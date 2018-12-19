В Саратове осудили женщину, насмерть сбившую на автомобиле ребенка

19 Дек. 11:37 2018-12-19T11:37:50+03:00

За нарушение правил повлекшее гибель ребенка подсудимой дали три года колонии

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Суд Заводского района приговорил водителя женщину за наезд на пешеходов в результате которого погиб ребенок.

По данным уголовного дела, 18 июля этого года, женщина управлявшая автомобилем Lada Priora, на пешеходном переходе у дома №12 по улице Томская, пропуская одного пешехода отвлеклась и поехала, не заметив молодую мать с двумя детьми, которые также переходили дорогу, – пояснили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В результате наезда маленький мальчик скончался на месте. За нарушение правил дорожного движения повлекшего смерть человека суд приговорил подсудимую к трем годам заключения в колонии поселении.