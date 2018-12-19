Выездной центр Регоператора в Балаково ведет активную работу по заключению договоров с юрлицами

19 Дек. 11:06 2018-12-19T11:06:50+03:00

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В Балаково на площадке отдела Торгово-промышленной палаты работает выездной центр Регионального оператора Саратовской области по работе с юридическими лицами. 19 и 20 декабря специалисты ведут прием представителей малого и среднего бизнеса.

В первый день работы, 18 декабря, для заключения договоров и оперативного решения имеющихся вопросов приглашались представители бюджетной сферы и крупных предприятий. Благодаря имеющимся у специалистов выездного центра Регоператора полномочиям, заключение договоров стало возможным в момент обращения, в том числе при наличии протокола разногласий.

- Ранее мы отмечали, что именно Балаковский район находится в отстающих по заключению договоров на обращение с ТКО с Регоператором, поэтому мы усилили работу и создали все возможности для представителей бюджетной сферы и бизнеса оперативно решить имеющиеся вопросы непосредственно в Балаково. Сейчас ситуация стала выравниваться. Мы видим, что работа выездного центра востребована, но есть еще предприятия, которые не вышли к нам с заявлением. Мы ждем их сегодня и завтра на площадке Торгово-промышленной палаты, — заявила заместитель директора Регоператора по экономике и финансам Юлия Медведева.

Напомним, что деятельность выездного центра была организована в соответствии с пожеланиями представителей муниципальной власти и бизнеса. Полномочия специалистов выездного центра Регоператора позволяют оперативно заключить договор на месте с урегулированием всех возможных, в том числе нестандартных ситуаций и разногласий в день обращения.

Кроме того, для проверки указанных в заявлениях на заключение договоров данных в Балаковском районе работают сотрудники инспекторской службы Регоператора.

Прием специалистами выездного центра Регоператора ведется на площадке отдела Торгово-промышленной палаты в Балаковском районе по адресу: г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, 14 А.

Режим работы 19 и 20 декабря – с 10.00 до 17.00.