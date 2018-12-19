2018-12-19T11:04:16+03:00
Происшествия

Саратовские сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, сотрудники Росгвардии, в центре Саратова задержали подозрительного мужчину. При досмотре у него нашли наркотики.

- Сегодня около 12 часов ночи, в Волжском районе находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны проходя по улице Валовая обратил внимание на мужчину, который при нашем приближении заметно занервничал и попытался избавиться от каких-то пакетов, – рассказали «КП- Саратов» сотрудники Саратовской Росгвардии.

Как позже выяснилось, в пакетиках была наркотическая смесь – «спайс» массой 0,53 грамма. Сам 18-летний задержанный ранее неоднократно привлекался административной ответственности. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки
Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса
В Саратовской области перевернулась фура MAN
В Саратове произошло тройное ДТП
Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
С улиц Саратова вывезли 5 тыс. кубометров снега
Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
В Заводском районе сгорела Audi A6
«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона
В саратовской квартире задержали проститутку
В Саратове не будут ходить трамваи №9
Дача на Кумыске сгорела почти полностью
В Саратове несовершеннолетний украл у подростка телефон
На Привокзальной площади в Саратове спалили торговый павильон
В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок