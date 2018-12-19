Саратовские сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками

19 Дек. 11:04 2018-12-19T11:04:16+03:00

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Сегодня ночью, сотрудники Росгвардии, в центре Саратова задержали подозрительного мужчину. При досмотре у него нашли наркотики.

- Сегодня около 12 часов ночи, в Волжском районе находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны проходя по улице Валовая обратил внимание на мужчину, который при нашем приближении заметно занервничал и попытался избавиться от каких-то пакетов, – рассказали «КП- Саратов» сотрудники Саратовской Росгвардии.

Как позже выяснилось, в пакетиках была наркотическая смесь – «спайс» массой 0,53 грамма. Сам 18-летний задержанный ранее неоднократно привлекался административной ответственности. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.