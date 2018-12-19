Саратовский автор частушек о судьях подала еще четыре иска к Минфину РФ и СК

19 Дек. 11:16 2018-12-19T11:23:37+03:00

Наталья Ковалева. Фото с ее страницы в соцсети «ВКонтакте»

Два — от ее сына на 1 млн и 13,5 тыс. рублей

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Автор частушек о судьях из Саратова подала еще четыре иска к министерству финансов РФ и СУ СК России. Наталья Ковалева хочет возместить причиненный ей ущерб за незаконное уголовное преследование.

- Я подала четыре иска. Сейчас почему-то вернули три обратно мне, пока только на 1 млн рассматривается. Среди тех, что вернули, два иска от моего сына на 1 млн и 13,5 тыс. за моральный вред и материальный ущерб и мой — на 255 тыс. рублей, — сообщила истица «КП-Саратов».

По ее словам, тот иск на 1,25 млн рублей, который она подавала, разделили на два — 1 млн и как раз вышесказанные 255 тыс. рублей.

Напомним, ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Экстремизм». Женщина исполняла частушки собственного сочинения на своем YouTube-канале. В этих песнях она негативно отзывалась о судьях. Такое мнение про них у Ковалевой сложилось после того, как несколькими годами ранее она перевела мошенникам крупную сумму. Позже она пыталась вернуть деньги через суд, но ей отказали. Наталья считает, что средства присвоила кредитная организация, а судьи помогают скрывать такие дела.

После разбирательств дело закрыли, однако Наталья хочет, чтобы Минфин РФ возместил ей средства, которые она понесла во время следствия из-за незаконного уголовного преследования. Ей не отдали технику, в частности, ноутбук, который изъяли, а также она потеряла доход из-за долгих процессов.

К тому же, как говорила раньше Наталья Ковалева, ей опасно теперь жить в Саратовской области, из-за чего пришлось переехать в другой регион.

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