Депутаты обсудили проблему 9-балльных пробок в Саратове

19 Дек. 10:52 2018-12-19T10:56:40+03:00

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Сегодня, 19 декабря, в администрации прошло совещание при главе Саратова Михаиле Исаеве.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оно закончилось вопросом 9-балльных пробок.

- Мне кажется, наш дорожный комитет нацелился на перспективу до 2038 года, а текущими делами не занимается. Приведу конкретные примеры: на стыке улиц Большая Затонская и Набережная полторы недели была перекрыта улица, тянули газ в кафе «Брудершафт». Стоял весь центр, стоял мост. Потом открыли две полосы. Сегодня в час пик и утром, и вечером там затор, идет пробка дальше по Московской. Просьба разобраться, как дают разрешение на такие серьезные работ. Люди едут по Соколовой — Соколовая стоит. Они не завершаются, месяц прошел, ямы засыпаны снегом, никто не работает. Перекрыта полоса, чтоб уходить налево, на мост, угол Чернышевского и Соляной улицы. Были вскрышные работы, огородили колесами-палками, полоса закрыта. Мы тут недорабатываем, — уверен депутат городской думы Виктор Марков.

Со своим мнением выступил председатель Общественной палаты области Александр Ландо.

- Пробки девятибалльные не только вечером, но и днем. Это тоже к работе уборки улиц. Они сузились в одну полосу. Они сузились еще потому, что такое впечатление, что у нас коллапс водителей. Машины стоят, несмотря на знаки с обоих сторон. Не знаю, куда делись там эвакуаторы. Этим надо начать заниматься. Столько люди высказывают негатива, стоя в пробках до вечера. Что с машинами творится — не чистить нельзя, не убирать, все навалом. Поставили, ушли и после голова не болит у него, а у остальных мигрень, — заметил он.

Михаил Исаев заявил, что город занимается вопросом.

- С 20 числа, вывешиваем знаки. 10 дней на предупреждение всех в СМИ. С 1 числа порядка 30 улиц четные-нечетные, будем работать с эвакуатором для очистки наших дорог. Это вопрос дискуссионный. Когда мы ездим как водители, то эмоции одни, а когда припарковаться везде нельзя — иные эмоции. Одна волна, когда в пробке с Радищева или Вольской две полосы заняты, расчистить не можем. И в то же время, когда работаешь, надо взять что-то в кафе, купить, а тут знаки и какое-то возмущение. Да, будет возмущение, но нужно переждать пару недель, и люди поймут, где можно парковаться, где нет, — ответил Михаил Исаев.