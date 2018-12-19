В Балаково осудили мошенника за похищение 100 000 рублей

19 Дек. 10:41 2018-12-19T10:41:12+03:00

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В Балаково осужден телефонный мошенник, который находясь в республике Татарстан, позвонил в одну из Балаковских компаний и предложил приобрести дизтопливо по заниженной цене. Потерпевший на такие условия согласился.

- Подсудимый изготовил поддельные договор купли-продажи и накладную на отгрузку диз топлива и отправил их покупателю по электронной почте. Потерпевший поверил в подлинность бумаг и перечислил подсудимому 100 тысяч рублей в счет уплаты транспортировки топлива, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Судья Балаковского района назначил подсудимому наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.