В Саратов не пропустили 1,5 тонны пшена из Казахстана
Груз был отправлен обратно
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В Саратовской области сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоза в регион крупы без документов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на 312-м километре автодороги от Сызрани до Казахстана, в Озинках был остановлен автомобиль с подкарантинным грузом.
Было установлено, что из Казахстана в Россию пытались ввезти 1,5 тонны шлифованного пшена. При этом не был представлен фиотсанитарный сертификат.
Было принято решение о возврате зерна обратно в Казахстан.