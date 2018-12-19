В Саратов не пропустили 1,5 тонны пшена из Казахстана

19 Дек. 10:34 2018-12-19T10:34:17+03:00

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В Саратовской области сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоза в регион крупы без документов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на 312-м километре автодороги от Сызрани до Казахстана, в Озинках был остановлен автомобиль с подкарантинным грузом.

Было установлено, что из Казахстана в Россию пытались ввезти 1,5 тонны шлифованного пшена. При этом не был представлен фиотсанитарный сертификат.

Было принято решение о возврате зерна обратно в Казахстан.