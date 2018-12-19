2018-12-19T10:35:57+03:00
Происшествия

В Базарном Карабулаке столкнулись два ВАЗа

Пострадавшая женщина госпитализирована
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в Базарном-Карабулаке произошло столкновение двух «Жигулей» старых моделей.

- Около 07:30 у дома №236 по улице Ленина, 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не рассчитал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с ВАЗ-21103 под управлением 40-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате аварии 55-летняя женщина, пассажирка ВАЗ-21103, получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки
Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса
В Саратовской области перевернулась фура MAN
В Саратове произошло тройное ДТП
Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
С улиц Саратова вывезли 5 тыс. кубометров снега
Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
В Заводском районе сгорела Audi A6
«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона
В саратовской квартире задержали проститутку
В Саратове не будут ходить трамваи №9
Дача на Кумыске сгорела почти полностью
В Саратове несовершеннолетний украл у подростка телефон
На Привокзальной площади в Саратове спалили торговый павильон
В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок