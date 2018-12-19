В Базарном Карабулаке столкнулись два ВАЗа

19 Дек. 10:31 2018-12-19T10:35:57+03:00

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Сегодня в Базарном-Карабулаке произошло столкновение двух «Жигулей» старых моделей.

- Около 07:30 у дома №236 по улице Ленина, 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не рассчитал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с ВАЗ-21103 под управлением 40-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате аварии 55-летняя женщина, пассажирка ВАЗ-21103, получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.