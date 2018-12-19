2018-12-19T10:15:42+03:00
Общество

Жительница Питерского района добилась освещения улицы через прокуратуру

Прокурор обязал главу района провести свет
Тимур Гадеев
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Местная жительница села Питерка Питерского района добилась освещения улицы только после обращения в прокуратуру.

- Прокуратура Питерского района провела проверку и выяснила, что уличное освещение от перекрестка улиц Ленина и Колхозной до улицы Карла Маркса действительно отсутствует, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прокурор внес главе района представление и обязал устранить нарушение законодательства о благоустройстве. Только после этого на указанном отрезке оперативно организовано уличное освещение.

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