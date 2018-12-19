Депутаты облдумы лишили общественную палату права на обязательные «нулевые чтения» законов

19 Дек. 10:01 2018-12-19T10:40:34+03:00

Теперь нет обязанности чиновников и депутатов представлять законы в ОПе

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Саратовская областная дума 19 декабря приняла законопроект об отмене «нулевых чтений» в Общественной палате Саратовской области.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» был принят практически единогласно. Депутаты выразили удовлетворение тем, что завершается время, когда ОПа довлела над депутатами. Парламентарии-коммунисты припомнили председателю Палаты высказывания о детях войны и заявили, что с удовольствием поддержат проект об снижении роли ОПы в политической жизни региона.

При этом Общественная палата сохраняет право проводить экспертизу законопроектов.

Кроме того, в рамках принятых на заседании изменений в Закон Саратовской области «О городских округах» бывшие ЗАТО Шиханы и Михайловское останутся в статусе городских округов, несморя на малочисленность населения.