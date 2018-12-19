Спасатели на аэросанях следят за саратовцами на льду

19 Дек. 09:57 2018-12-19T09:57:29+03:00

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Сегодня в администрации Саратова прошло совещание. Оно открылось вопросом обеспечения безопасности на льду.

- В городе 23 места опасного пребывания на льду. Здесь устанавливают запрещающие знаки. Уже поставили 54 указателя. А нарушителей, которые выезжают на транспорте на лед, где нет разрешающего знака, — штрафуем. Кроме того, спасатели патрулируют акваторию Волги на аэросанях. Проводятся рейды с привлечением сотрудников ГИМС и полиции, — отметил начальник управления защиты населения и территории города от ЧС Даниил Рагозин.

Он закончил свой доклад рассказом о погибшем мальчике на турбазе «Плес» острова Зеленый.

- Нельзя ли внести какие-нибудь положения, которые будут заставлять людей задуматься, что выход на лед штрафуется, — спросил председатель общественной палаты Александр Занорин.

- В соответствии с законом, к административной ответственности — штрафу в 2500 рублей — привлекаются только те, кто выезжает на транспорте на лед, — ответил Даниил Рагозин.

По мнению начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саратову ГУ МЧС, подполковника внутренней службы Сергея Стриковского, необходимо пресекать сам момент выхода на лед.

- Нет какой-то определенной толщины льда, при которой можно на него выходить, — заметил он.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил проводить рейды с участием ГИМС и полиции, устанавливать знаки безопасности на водоемах, организовать взаимодействие и контроль организации работы по обеспечению безопасности людей. А также информировать людей о мерах безопасности на воде и состоянии льда.