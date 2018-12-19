Анидалов: Запретить законодательно критику власти, все равно что обязать любить в Семейном кодексе

19 Дек. 09:47 2018-12-19T09:47:50+03:00

Саратовские депутаты не поддержали обращение к сенатору Боковой за отзыв подписи под законами «о цензуре»

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В областной думе началось очередное, 21 заседание. На нем присутствует губернатор, сенатор от региона Людмила Бокова главный федеральный инспектор чиновники правительства.

В самом начале заседания депутат от КПРФ Владимир Есипов предложил от имени областной думы принять обращение к сенатору Людмиле Боковой, которая стала соавтором законопроекта о «минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи». Речь идет об автономной работе российского сегмента сети Интернет. Правительство РФ будет само определять порядок реагирования на угрозы Рунету. Есипов предложил от всей думы попросить Бокову отозвать свою подпись под этим законопроектом.

Александр Анидалов поддержал коллегу и зачитал текст обращения облдумы об отзыве подписи сенатора Боковой под еще одним законопроектом – поправкам к кодексу об административных нарушениях, Закону о СМИ, Закон об информации и информационных технологиях. Законопроект предлагает штрафовать за критику власти, высказанную в неуважительной форме – «выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ и органам власти».

Анидалов отметил, что законодательно запретить критику государства и высказывание неуважения к органам власти является попыткой замены моральных принципов на законодательные.

- Это все равно, что прописать в Семейном кодексе обязанность любить. Суды будут по-разному трактовать критику органов власти, нет понимания, что значит «неуважительная форма», — заметил Анидалов.

В результате поставленные на голосование эти предложения обратиться к Боковой поддержку у депутатов не получили. Более чем 30 депутатов в каждом случае проголосовали против таких обращений.

Также большинство депутатов саратовской областной думы отказались поддержать инициативу депутата Николая Бондаренко об обращении к президенту России. Бондаренко предлагал просить Путина пресечь все разговоры о передачи части Курильских островов Японии.