2018-12-19T09:18:05+03:00
Недвижимость

На уборку снега в Саратове вывели 167 рабочих

К ним присоединятся сотрудники магазинов и управляющих компаний
Екатерина Семенова
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В Саратове на уборку снега сегодня, 19 декабря, вышли 167 рабочих, а также 146 единиц техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, рабочие будут убирать снег на дорогах, тротуарах,а также общественных территориях.

Кроме сотрудников городских коммунальных служб, снег чистить будут также работники промышленных и торговых предприятий. Во дворах благоустройством занимаются управляющие организации.

За минувшие сутки из Саратова было вывезено 4,5 тыс. кубометров снега. Было израсходовано 37 тонн песко-соляной смеси и 27 тонн реагентов.

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