2018-12-19T09:06:30+03:00
Общество

В Саратовском районе прокуратура оштрафовала директора школы

В образовательном учреждении не преподавали информатику
Тимур Гадеев
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Директора средней общеобразовательной школы в селе Александровка Саратовского района оштрафовали за не оказание образовательной программы в полном объеме.

В ходе проверки школы районная прокуратура установила, что в муниципальном общеобразовательном учреждении для обучающихся с 7 по 11 классы предмет «информатика» должен был преподаваться 1 час в неделю, а всего 34 часа за 2018-2019 учебный год.

Однако в период с сентября по ноябрь 2018 года этот предмет не преподавался из-за отсутствия в штате школы учителя.

- При этом руководитель школы в управление образования администрации Саратовского муниципального района и в центр занятости населения заявку на открывшуюся вакансию учителя информатики не подавал. Также объявление об открытой вакансии не было размещено в СМИ, – рассказали в областной прокуратуре

По постановлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности за реализацию не в полном объеме образовательных программ, в соответствии с учебным планом в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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