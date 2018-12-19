14 жителей Саратова отравились газом с начала отопсезона из-за эффекта обратной тяги

19 Дек. 09:00 2018-12-20T08:40:12+03:00

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В Саратове с начала 2018 года произошло 26 несчастных случаев, связанных с нарушением правил эксплуатации бытового газового оборудования. В результате пострадали 54 человека, трое погибли от отравления угарным газом.

Статистика происшествий, которая ведется в АО «Саратовгаз», показывает, что 21 человек пострадал по причине отсутствия тяги в дымоходах или газоиспользующем оборудовании, 15 – вследствие самовольного вмешательства в работу газовых приборов, их самостоятельной установки.

Газовики обращают внимание на участившиеся в последнее время случаи отравления угарным газом при исправных газовых приборах и наличии тяги. С начала отопительного сезона 14 жителей города отравились угарным газом из-за возникновения эффекта обратной тяги. Это явление представляет собой поток из отработанного газа, стремящегося не вверх, в как полагается любой струе теплого воздуха, а в помещение.

Обратная тяга образуется, если в газифицированном помещении функционирует мощное устройство для принудительной вытяжки, при этом нет достаточного притока свежего воздуха. В результате создается разрежение атмосферы. В этом случае, расположенный здесь же дымоход начинает работать на приток. Вместе с воздухом внутрь затягиваются и продукты сгорания от включенного газового оборудования. Ситуацию усугубляют пластиковые окна, которые не пропускают воздух.

Отравление угарным газом опасно для жизни, может привести к летальному исходу. Его основными симптомами являются головная боль, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота. Возможны зрительные и слуховые галлюцинации.

В связи с этим компания «Саратовгаз» напоминает, что при использовании бытовых газовых приборов необходимо проветривать помещение, обеспечивая дополнительный приток свежего воздуха. Следует проверять наличие тяги дымоходах и вентиляционных каналах перед тем, как включить газовое оборудование и во время его работы.