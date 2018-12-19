При поддержке Николая Панкова в сельской школе повысится качество занятий

19 Дек. 08:52 2018-12-19T08:52:25+03:00

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В школе села Теликовка Духовницкого района начались уроки в переоборудованном кабинете истории. Ученики 5 класса посмотрели фильм про Древнюю Индию и использовали интерактивную карту. А восьмиклассники изучили структуру системы образования в России и прошли тест на уроке обществознания.

Напомним, с просьбой оборудовать кабинет современной техникой коллектив школы обратился к депутату Государственной Думы Николаю Панкову в конце ноября.

Как подчеркнула преподаватель истории в школе села Теликовка Галина Курякина, хорошее техническое оснащение помогает сделать интересней и эффективней уроки не только по истории, но и по другим предметам.

- Ребята были по-настоящему увлечены занятиями, когда на интерактивной карте следили за течением рек, изучали названия древних городов. Им хотелось узнать больше об Индии, других странах Древнего Востока. А это главное – когда дети любят предмет, тянутся к знаниям. И визуально им проще воспринимать информацию. Особенно различные схемы, диаграммы, это важно для старшеклассников. Об этом мы говорили на встрече с Николаем Васильевичем Панковым в нашей школе – что качество сельского образования не должно уступать городскому. И спасибо, что он поддержал нашу инициативу. Сейчас пересматриваем планы уроков по различным предметам, потому что есть возможность сделать их нагляднее. Думаю, после зимних каникул выйдем на совсем другое качество занятий, — отметила Галина Курякина.