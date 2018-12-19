2018-12-19T08:45:17+03:00
Происшествия

Возле пешеходного перехода в Саратове девушка разбила Kia

Автолюбительница врезалась во встречную машину
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Вчером 18 декабря на проспекте Строиетелей в Ленинском районе Саратова произошло ДТП.

Аварию около 21.00 устроила водительница за рулем Kia Rio.

Напротив дома № 34 по проспекту Строителей, недалеко от пешеходного перехода, она не смогла удержать машину в своей полосе и врезалась в «Ладу Калину», которая двигалась навстречу.

Отечественный автомобиль развенуло, а иномарку отбросило и вынесло в сугроб.

Виновницу аварии госпитализировали.

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