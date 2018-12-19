Возле пешеходного перехода в Саратове девушка разбила Kia
Автолюбительница врезалась во встречную машину
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Вчером 18 декабря на проспекте Строиетелей в Ленинском районе Саратова произошло ДТП.
Аварию около 21.00 устроила водительница за рулем Kia Rio.
Напротив дома № 34 по проспекту Строителей, недалеко от пешеходного перехода, она не смогла удержать машину в своей полосе и врезалась в «Ладу Калину», которая двигалась навстречу.
Отечественный автомобиль развенуло, а иномарку отбросило и вынесло в сугроб.
Виновницу аварии госпитализировали.
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