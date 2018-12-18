Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР

18 Дек. 17:49 2018-12-18T17:49:59+03:00

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Расследование уголовного дела экс-министра образования Саратовской области Марины Епифановой продолжат следователи регионального СУ СКР. Ранее этим занимались сотрудники УФСБ.

В Следственном комитете корреспонденту «КП-Саратов» эту информацию подтвердили.

Сейчас в СУ СКР по Саратовской области определяться с очередным продлением сроков расследования этого резонансного дела.

Марина Епифанова ушла в отставку в апреле 2017 года, проработав на посту министра ровно пять лет.

Причина отставки – заведенное на нее УФСБ по Саратовской области уголовное дело о сговоре при заключении госконтрактов на поставки в школы интерактивных досок, который, возможно, имел место еще в 2012-2013 годах.