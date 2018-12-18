2018-12-18T17:49:59+03:00
Общество

Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР

Уголовное дело на Марину Епифанову завели сотрудники УФСБ
Поделиться:
Марина ЕпифановаМарина ЕпифановаФото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела экс-министра образования Саратовской области Марины Епифановой продолжат следователи регионального СУ СКР. Ранее этим занимались сотрудники УФСБ.

В Следственном комитете корреспонденту «КП-Саратов» эту информацию подтвердили.

Сейчас в СУ СКР по Саратовской области определяться с очередным продлением сроков расследования этого резонансного дела.

Марина Епифанова ушла в отставку в апреле 2017 года, проработав на посту министра ровно пять лет.

Причина отставки – заведенное на нее УФСБ по Саратовской области уголовное дело о сговоре при заключении госконтрактов на поставки в школы интерактивных досок, который, возможно, имел место еще в 2012-2013 годах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера