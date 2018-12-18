Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
За звание лучших соревновались спортсмены со всей России
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В городе Бузулук 13-17 декабря проводились Всероссийские соревнования «Кубок Урала» по прыжкам в воду.
- Соревнование собрало более 150 участников — от юных до зрелых спортсменов. Несколько первых мест заняли саратовские прыгуны, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.
Артем Шпанов занял первое место на трамплине 1 и 3 метра, а также серебро в синхронных прыжках с трамплина 3 метра. Его партнером стал Аркадий Айдаров.
Среди юниоров «золото» и «серебро» принадлежали Максиму Самарину, Алине Макаровой и ее сестре Юлии.