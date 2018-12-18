2018-12-18T17:00:04+03:00
Общество

Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»

В опасности находятся несколько домов
Дарья Вострикова
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Жители Заводского района жалуются на сосульки, которые угрожающе свисают с крыш.

Свои слова очевидцы в паблике «Заводской Online» соцсети «ВКонтакте», подкрепляют фотографиями, где запечатлены опасные «сталактиты».

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В зоне риска прохожие и жители домов по адресам: Заречная 31, Новая 9-я линия 2, Пензенская 3, 3-й Кавкзаский тупик 5 и дом на Брянской улице.

Неравнодушные горожане посоветовали авторам публикаций обратиться в управляющую компанию или попробовать решить проблему самим.

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На это жители домов ответили, что крыши домов никто не убирает даже после того, как заявить о проблеме. А сами горожане не испытывают желания лезть на крышу, рискуя собой.

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