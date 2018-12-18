Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Директор школы обещал научить водить грузовики, хотя прав на это не имел
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На «Татищевскую автошколу «ДОСААФ» заведено уголовное дело о мошенничестве.
- В августе 2016 года местный житель спросил у начальника заведения, на права каких категорий может выучиться его сын. Директор автошколы ответил, что здесь готовят водитель легковушек и грузовиков. Поэтому мужчина перечислил на счет организации 51 050 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Школу не смущало заключение городской инспекции области, согласно которому они имеют право учить людей только на категорию «В».
Нарушителя выявила районная прокуратура.
Расследование дела набирает ход.