2018-12-18T16:36:55+03:00
Происшествия

Автошкола в Татищево ответит за мошенничество

Директор школы обещал научить водить грузовики, хотя прав на это не имел
Дарья Вострикова
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На «Татищевскую автошколу «ДОСААФ» заведено уголовное дело о мошенничестве.

- В августе 2016 года местный житель спросил у начальника заведения, на права каких категорий может выучиться его сын. Директор автошколы ответил, что здесь готовят водитель легковушек и грузовиков. Поэтому мужчина перечислил на счет организации 51 050 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Школу не смущало заключение городской инспекции области, согласно которому они имеют право учить людей только на категорию «В».

Нарушителя выявила районная прокуратура.

Расследование дела набирает ход.

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