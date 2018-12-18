2018-12-18T16:37:02+03:00
Общество

Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала

Они раскритиковали инвестора
Екатерина Семенова
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Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
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Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин провел встречу с жителями поселка Лощинный.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, одной из тем обсуждения стал инвестпроект по строительству зернового терминала.

Жители сочли проект неподходящим для населенного пункта. В частности, строительная площадка захватывает санитарную зону птицефабрики. Кроме того, грузовые автомобили разбили сельскую дорогу.

Дважды в год предприниматель опыляет пашню, что запрещено вблизи жилых домов.

- Пока взаимопонимания между инвестором и жителями не будет найдено, никаких решений приниматься не будет, — отметил Александр Стрелюхин.

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