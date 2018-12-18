Супружеская пара из Саратова ответит за казино

18 Дек. 16:23 2018-12-18T16:23:36+03:00

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Супружеская пара из Саратова обвиняется в проведении азартных игр с незаконным использованием объектов авторского права.

- По версии следствия, в период с 24 июня 2017 года по 16 марта 2018 года подельники организовали казино. Семь игровых автоматов помогли саратовцам получить более 1 млн рублей незаконного дохода, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Еще до окончания следствия злоумышленники во всем признались.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.