Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Злоумышленники получили более 1 млн рублей незаконного дохода
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Супружеская пара из Саратова обвиняется в проведении азартных игр с незаконным использованием объектов авторского права.
- По версии следствия, в период с 24 июня 2017 года по 16 марта 2018 года подельники организовали казино. Семь игровых автоматов помогли саратовцам получить более 1 млн рублей незаконного дохода, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Еще до окончания следствия злоумышленники во всем признались.
Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.