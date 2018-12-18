В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку

18 Дек. 15:49 2018-12-18T16:01:38+03:00

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В субботу, 22 декабря, на Театральной площади пройдет церемония открытия главной Новогодней елки города Саратова, и начнет работать Дом Деда Мороза.

На празднике юные саратовцы получат открытку с автографом, печатью Деда Мороза и сладкий подарок. А еще сфотографируются на память с символами Нового года.

Мероприятие закончится концертом и хороводом вокруг елки.

- Дом Деда Мороза будет открыт всю следующую неделю, с 23 по 30 декабря с 16:00 до 19:00. Второй раз он будет работать с 12:00 до 19:00 с 2 по 8 января, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.