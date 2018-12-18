В Балакове будут судить распространителя детского порно
Он скачал видео с участием детей
Изменить размер текста:
В Балакове Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела о детской порнографии в интернете.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый — 42-летний мужчина.
По версии следствия, с мая по сентябрь 2018 года он у себя дома скачал в интернете порнографическое видео с участием детей.
Помимо этого злоумышленник обеспечил свободный доступ к этим файлам в обменной сети
Свою вину мужчина полностью признал. Дело направлено в суд.
Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью.