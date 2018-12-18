В Балакове будут судить распространителя детского порно

18 Дек. 15:31 2018-12-18T17:19:38+03:00

Он скачал видео с участием детей

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В Балакове Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела о детской порнографии в интернете.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый — 42-летний мужчина.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2018 года он у себя дома скачал в интернете порнографическое видео с участием детей.

Помимо этого злоумышленник обеспечил свободный доступ к этим файлам в обменной сети

Свою вину мужчина полностью признал. Дело направлено в суд.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью.