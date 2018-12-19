2018-12-19T15:46:37+03:00
Общество

В Саратове приставы арестовали меха за долги

Товары вернут после оплаты
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова судебные приставы и сотрудники налоговой службы провели рейд по торговым предприятиям.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, проверяющие посетили магазин меховых изделий, владелец которого задолжал более 300 тыс. рублей.

Во время рейда представитель должника полностью погасила сумму, но не смогла оплатить исполнительский сбор 114 тыс. рублей. Поэтому приставы наложили арест на меховые изделия.

Точно такая же участь постигла владельцев павильона на вещевом рынке.

Теперь арестованные товары владельцам вернут после оплаты долгов.

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