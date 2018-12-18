Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Мужчина не хотел отбывать наказание
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Балаковская прокуратура проверила материалы дел в отношении местного жителя, который получил два года условно за наркопреступление.
- Осужденный систематически уклонялся от отбытия наказания, несмотря на профилактическую работу УФСИН. На само заседание суда мужчина специально принес поддельные документы. Он исправил дату оказания ему медицинской помощии и таким образом исказил содержание документа, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Материалы проверки направлены в отдел полиции.
На осужденного заведено еще одного уголовное дело на использование заведомо подложного документа.