Наркоман из Балаково подделал документы для суда

18 Дек. 15:00 2018-12-18T15:00:49+03:00

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Балаковская прокуратура проверила материалы дел в отношении местного жителя, который получил два года условно за наркопреступление.

- Осужденный систематически уклонялся от отбытия наказания, несмотря на профилактическую работу УФСИН. На само заседание суда мужчина специально принес поддельные документы. Он исправил дату оказания ему медицинской помощии и таким образом исказил содержание документа, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Материалы проверки направлены в отдел полиции.

На осужденного заведено еще одного уголовное дело на использование заведомо подложного документа.