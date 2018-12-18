Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Речь идет о гостинице-столовой «У Роберта»
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Прокуратура Воскресенского района наказала гостиницу-столовую «У Роберта», в котором работал Wi-Fi без возрастных ограничений.
- Проверка показала, что на сети не было фильтров для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это является нарушением закона, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
На виновного в этом бизнесмена заведено административное дело.
Решением суда предпринимателя обязали выплатить штраф — 5 тыс. рублей.