Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi

18 Дек. 14:30 2018-12-18T14:59:12+03:00

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Прокуратура Воскресенского района наказала гостиницу-столовую «У Роберта», в котором работал Wi-Fi без возрастных ограничений.

- Проверка показала, что на сети не было фильтров для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это является нарушением закона, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На виновного в этом бизнесмена заведено административное дело.

Решением суда предпринимателя обязали выплатить штраф — 5 тыс. рублей.