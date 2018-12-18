Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее

18 Дек. 14:30 2018-12-18T14:30:28+03:00

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Для обеспечения комфортной температуры воздуха в квартирах своих клиентов на фоне похолодания Саратовский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру теплоносителя, отпускаемого с тепловых станций и котельных для отопления жителей. Повышение производится в строгом соответствии с параметрами температурных графиков, которые были согласованы с администрациями Саратова, Энгельса и Балакова перед началом отопительного сезона 2018-2019 гг.

По состоянию на сегодняшний день температура сетевой воды в Саратове составляет +86 градусов, в Энгельсе +87 градусов, в Балакове +87 градусов. При изменении температуры наружного воздуха она будет пропорционального меняться ровно в тех границах, которые прописаны в графиках.

Энергетики напоминают, что для установки желаемой температуры внутри дома в соответствии с собственными предпочтениями жители могут обратиться в управляющую компанию, чтобы ее специалисты с помощью оборудования, которое предназначено для смешивания прямой и обратной сетевой воды, провели необходимую регулировку.

Энергокомпания просит жителей городов соблюдать меры безопасности на автодорогах и пешеходных зонах: не оставлять автотранспорт у трубопроводов надземной прокладки, не наступать на люки, в случае обнаружения парения на дороге или выхода воды на поверхность обойти это место и незамедлительно сообщить информацию по телефонам горячих линий Саратовского филиала «Т Плюс». В Саратове - (8452) 32-00-22, в Энгельсе - (8453) 55-75-08, в Балакове - (8453) 611-500. Телефоны работают круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех переговоров.