2018-12-18T14:30:28+03:00
Недвижимость

Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее

Саратовский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру теплоносителя из-за похолодания
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для обеспечения комфортной температуры воздуха в квартирах своих клиентов на фоне похолодания Саратовский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру теплоносителя, отпускаемого с тепловых станций и котельных для отопления жителей. Повышение производится в строгом соответствии с параметрами температурных графиков, которые были согласованы с администрациями Саратова, Энгельса и Балакова перед началом отопительного сезона 2018-2019 гг.

По состоянию на сегодняшний день температура сетевой воды в Саратове составляет +86 градусов, в Энгельсе +87 градусов, в Балакове +87 градусов. При изменении температуры наружного воздуха она будет пропорционального меняться ровно в тех границах, которые прописаны в графиках.

Энергетики напоминают, что для установки желаемой температуры внутри дома в соответствии с собственными предпочтениями жители могут обратиться в управляющую компанию, чтобы ее специалисты с помощью оборудования, которое предназначено для смешивания прямой и обратной сетевой воды, провели необходимую регулировку.

Энергокомпания просит жителей городов соблюдать меры безопасности на автодорогах и пешеходных зонах: не оставлять автотранспорт у трубопроводов надземной прокладки, не наступать на люки, в случае обнаружения парения на дороге или выхода воды на поверхность обойти это место и незамедлительно сообщить информацию по телефонам горячих линий Саратовского филиала «Т Плюс». В Саратове - (8452) 32-00-22, в Энгельсе - (8453) 55-75-08, в Балакове - (8453) 611-500. Телефоны работают круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех переговоров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера