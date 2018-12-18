2018-12-18T14:21:50+03:00
Происшествия

Саратовец задушил сожителя во время застолья

Потерпевший упрекал его, что тот не служил в армии
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова СУ СКР расследует уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следствие полагает, что преступление было совершено вечером 25 ноября. Двое мужчин распивали алкоголь в съемной квартире дома на проспекте Энтузиастов, где жили вместе.

32-летний мужчина высказал собутыльнику претензии за то, что тот не служил в армии. Между ними началась словесная перебранка, переросшая в драку. 29-летний гражданин руками удушил сожителя.

После осознания смерти приятеля, он рассказал соседям, которые вызвали «скорую помощь» и полицию

В настоящее время проводится проверка, назначена экспертиза.

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