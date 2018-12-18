Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Столько рейсов ходят туда и обратно
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- С 24 декабря автобус № 251 «ТЦ «Хеппи Молл» – с. Усть - Курдюм (Пляж)» будет ходить по новому расписанию, – уточнили «КП-Саратов» в Министерстео транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Туда и обратно будут ходить 24 рейса. Первый из них, отправляется в Усть — Курдюм в 06:00. Последняя возможность уехать из поселка будет только в 20:00.
Интервал между отправлениями автобуса составит 20-30 минут.