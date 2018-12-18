2018-12-18T13:56:37+03:00
Общество

Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

В них не будет серьезных изменений, если сравнивать с прошлым годом
Дарья Вострикова
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания ЕГЭ, ОГЭ и ВГЭ на 2019 год.

Как соообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования, 11-классники будут сдавать экзамен в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Первые два начнутся с проверки знаний по географии и литературе. В каждом из этапов предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет сдают экзамен в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ.

Знания девятиклассников будут оценивать в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Полное расписание экзаменов опубликовано здесь и здесь.

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