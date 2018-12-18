18 Дек. 13:53 2018-12-18T13:53:04+03:00

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На пожаре в Перевесинке погиб 33-летний мужчина

В Турковском районе горел жилой дом

Сегодня, 18 декабря, трое огнеборцев на одной спецмашине четыре часа тушили жилой дом на Родниковой улице в селе Перевесинка Турковского района..

Пожар унес жизнь 33-летнего мужчины, — уточнили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на 60 кв.м. Зона возгорания обнаружилась в комнате на полу.