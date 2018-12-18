Саратовцев приглашают принять участие в новогоднем дизайнерском конкурсе

18 Дек. 13:31 2018-12-18T13:43:29+03:00

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Жителей Саратова приглашают к участию в конкурсе дизайнерских идей «АРТ-ЕЛКА».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, ограничений по возрасту нет. Принять участие могут учащиеся учреждений дополнительного образования, члены клубов культуры и изостудий.

Заявки и арт-объекты на конкурс принимаются до 24 декабря. А жюри определит победителей 26 декабря.

Церемония награждения состоится 7 января