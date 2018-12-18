Саратовцев приглашают принять участие в новогоднем дизайнерском конкурсе
Победителей наградят на Рождество
.Фото: Екатерина Семенова
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Жителей Саратова приглашают к участию в конкурсе дизайнерских идей «АРТ-ЕЛКА».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, ограничений по возрасту нет. Принять участие могут учащиеся учреждений дополнительного образования, члены клубов культуры и изостудий.
Заявки и арт-объекты на конкурс принимаются до 24 декабря. А жюри определит победителей 26 декабря.
Церемония награждения состоится 7 января