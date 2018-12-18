Ночью в центре Саратова 20-летний водитель разбил Jaguar об дерево

18 Дек. 13:05 2018-12-18T13:05:41+03:00

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Сегодня ночью, около 00:10 напротив дома №97 на Вольской улице произошло ДТП.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Jaguar не справился с управление и влетел в машину Kia, за рулем которой был 28-летний мужчина. В этот момент корейская иномарка просто стояла на месте. После этого виновник аварии протаранил дерево, — рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области.

В результате ДТП молодой водитель Jaguar и его 18-летняя пассажирка госпитализированы.

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Обстоятельства аварии выясняются.