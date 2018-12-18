Сладкоежка утащил 17 плиток шоколада и конфеты в Энгельсском районе

18 Дек. 13:03 2018-12-18T13:03:49+03:00

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Вчера, 17 декабря, в отдел полиции Энгельсского района обратилась сотрудница одного из супермаркетов.

- Женщина рассказала, что ночью кто-то открыто вынес из магазина конфеты и не заплатил за них. Этой же ночью еще из одного универсама унесли 17 плиток шоколада, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

По горячим следам в рамках операции «Антикриминал» полицейские задержали 30-летнего подозреваемого.

Мужчина во всем признался.

Проверка показала, что к грабежу причастен еще один человек. Его личность уже установлена.