В Саратовской области надоили 116,4 тыс. тонн молока
Одна корова дает в сутки 14,5 кг надоя
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По состоянию на 17 декабря сельхозпредприятия Саратовской области надоили 116,4 тыс. тонн молока.
- За сутки валовой надой составляет 294 тонны. А от одной коровы, в среднем, — 14,5 кг молока, — рассказали «КП-Саратов» в Министерстве сельского хозяйства области.
Лидеры по производству — Марксовский, Базарно-Карабулакский, Татищевский, Пугачевский и Калининский районы.
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