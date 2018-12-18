2018-12-18T12:39:06+03:00
Общество

В Саратовской области надоили 116,4 тыс. тонн молока

Одна корова дает в сутки 14,5 кг надоя
Дарья Вострикова
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По состоянию на 17 декабря сельхозпредприятия Саратовской области надоили 116,4 тыс. тонн молока.

- За сутки валовой надой составляет 294 тонны. А от одной коровы, в среднем, — 14,5 кг молока, — рассказали «КП-Саратов» в Министерстве сельского хозяйства области.

Лидеры по производству — Марксовский, Базарно-Карабулакский, Татищевский, Пугачевский и Калининский районы.

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