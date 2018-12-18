Под Энгельсом мужчина изнасиловал 76-летнюю мать своей знакомой

18 Дек. 12:15 2018-12-18T13:29:18+03:00

После этого он уснул у нее дома

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Следователи в Энгельсе предъявили обвинение 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчине инкриминируют изнасилование.

По версии следствия, ночью 12 декабря ранее судимый мужчина отмечал свой день рождения в одном из поселков Энгельсского района. Он пришел к 50-летней знакомой, но той не оказалось дома.

76-летняя мать женщины предложила ему подождать возвращения. Пьяный злоумышленник воспользовался беззащитностью престарелой женщины и изнасиловал ее. После этого он уснул, а пенсионерка сумела убежать и сообщила соседям, которые вызвали полицию.

Стражи порядка застали мужчину на месте преступления. Он дал признательные показания и был арестован.