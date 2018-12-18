Жители Краснокутского района отдали 23 штрафа за нарушения ПДД

18 Дек. 12:04 2018-12-18T12:04:50+03:00

У одного из них арестовали сотовый телефон

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Вчера, 17 декабря. приставы Краснокутского районного отдела вместе с дорожными инспекторами провели рейд по взысканию задолженности по исполнительным производствам.

Особое внимание уделялось тем, кто не соблюдал правила дорожного движения. Горожане оплатили 23 штрафа. Еще восемь человек получили требования об оплате и объяснение, что будет если деньги они все-таки не выплатят. У одного из нарушителей арестовали телефон, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

По словам представителей ведомства, рейды — самая эффективная мера чтобы призвать должников к ответу.

Если человек не захочет отдавать деньги в срок, ему придется отдавать штраф и еще 7% от него( но не менее 1 тыс. рублей) — исполнительский сбор приставов.