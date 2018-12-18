2018-12-18T12:04:50+03:00
Общество

Жители Краснокутского района отдали 23 штрафа за нарушения ПДД

У одного из них арестовали сотовый телефон
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 17 декабря. приставы Краснокутского районного отдела вместе с дорожными инспекторами провели рейд по взысканию задолженности по исполнительным производствам.

Особое внимание уделялось тем, кто не соблюдал правила дорожного движения. Горожане оплатили 23 штрафа. Еще восемь человек получили требования об оплате и объяснение, что будет если деньги они все-таки не выплатят. У одного из нарушителей арестовали телефон, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

По словам представителей ведомства, рейды — самая эффективная мера чтобы призвать должников к ответу.

Если человек не захочет отдавать деньги в срок, ему придется отдавать штраф и еще 7% от него( но не менее 1 тыс. рублей) — исполнительский сбор приставов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле пешеходного перехода в Саратове девушка разбила Kia
Ночью 11 пожарных тушили дом на Некрасова
В Саратовской области возможен мороз до -18 градусов
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера