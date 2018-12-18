2018-12-18T11:59:19+03:00
Происшествия

Под Саратовом девочка-подросток сняла деньги с чужой карты через мобильный банк

Она воспользовалась сим-картой, купленной мамой
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова СУ СКР продолжает расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, подозреваемая — 14-летняя жительница Татищевского района.

В ходе расследования было установлено, что летом девушка начала пользоваться мобильным телефоном с сим-картой, которую купила ей мама. Девочка увидела, что к ее номеру подключен мобильный банк чужой карты, и 16 июля перевела 4,5 тыс. рублей себе.

Часть денег, 1 тыс. рублей, она отправила на свой мобильный телефон, а часть, 3,5 тыс. рублей, перевела знакомому, который обналичил их и отдал девочке.

Владелица банковской карты, жительница Балашова, обнаружила пропажу денег и сообщила в полицию. После этого правоохранителям удалось установить подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело.

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