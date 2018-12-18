2018-12-18T11:41:30+03:00
Общество

Заместитель Михаила Исаева стала председателем горизбиркома

Глава города пожелал успехов на новой должности
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал избрание Светланы Нестеренко председателем городской избирательной комиссии.

- Сегодня Светлана Нестеренко была избрана на должность председателя городской избирательной комиссии и, как следствие, она покинет пост моего заместителя. Я, безусловно, поддерживаю Светлану Абузяровну и желаю ей успехов на новой должности.

Светлана Нестеренко является профессиональным и порядочным руководителем, компетентным специалистом в правовой сфере. Будучи заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, председателем комитета правового обеспечения, Светлана Абузяровна прекрасно справлялась с порученными ей задачами и делала это с максимальной отдачей.

Городская избирательная комиссия — это тот орган, который должен вести свою деятельность безупречно. Я знаю Светлану Нестеренко как профессионального специалиста. Она имеет колоссальный опыт, долго трудилась на посту заместителя председателя городской избирательной комиссии. Поэтому в новом составе избирательной комиссии под руководством Светланы Абузяровны, я думаю, комиссия продемонстрирует свою работу на высоком уровне, — отметил Михаил Исаев.

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