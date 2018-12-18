2018-12-18T11:22:50+03:00
Общество

В Саратовской области сохраняются 20 очагов бешенства

В восьми населенных пунктах снят карантин
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в нескольких районах сняты карантинные ограничения по бешенству.

- С 22 ноября отменен карантин в деревне Новая Липовка, на части Энгельса и поселке Новая Шишиновка. С 23 ноября — в поселке Лопуховка, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии.

Также с 29 ноября снят карантин в селе Елань и в Аркадаке.

Ограничения по бешенству сняты с 7 декабря в селе Сластуха, с 11 декабря — в поселке Бажановский.

От бешенства в этих населенных пунктах было привито 1 978 животных.

До сих пор в Саратовской области остаются 20 очагов бешенства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле пешеходного перехода в Саратове девушка разбила Kia
Ночью 11 пожарных тушили дом на Некрасова
В Саратовской области возможен мороз до -18 градусов
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера