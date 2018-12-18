В Саратовской области сохраняются 20 очагов бешенства
В восьми населенных пунктах снят карантин
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В Саратовской области в нескольких районах сняты карантинные ограничения по бешенству.
- С 22 ноября отменен карантин в деревне Новая Липовка, на части Энгельса и поселке Новая Шишиновка. С 23 ноября — в поселке Лопуховка, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии.
Также с 29 ноября снят карантин в селе Елань и в Аркадаке.
Ограничения по бешенству сняты с 7 декабря в селе Сластуха, с 11 декабря — в поселке Бажановский.
От бешенства в этих населенных пунктах было привито 1 978 животных.
До сих пор в Саратовской области остаются 20 очагов бешенства.