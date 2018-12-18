2018-12-18T11:16:45+03:00
Экономика

Саратовстат продолжает фиксировать падение производства стройматериалов

Упало производство кирпича и бетона
Поделиться:
В Саратове падает производство стройматериаловВ Саратове падает производство стройматериалов
Изменить размер текста:

По данным, которые опубликовал Саратовстат, падение выпуска стройматериалов в Саратовской области в 2018 году продолжается.По сравнению с январем-ноябрем 2017 года в текущем сезоне выпуск важнейших видов продукции составил:

Бетон, готовый для заливки - 70,5%,

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 - 95%,

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн.усл. кирпичей - 69,4%,

Кирпич керамический неогнеупорный строительный – 88,2%

Снизилось также производство стекла, стеклопакетов, пластиковых оконных блоков.

При этом фиксируется рост производства в текущем году по сравнению с прошлым изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения - 108,6%.

Выросло также производство Синтетических волокон – 133%.

Также значительно увеличился за год объем производства полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 144%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле пешеходного перехода в Саратове девушка разбила Kia
Ночью 11 пожарных тушили дом на Некрасова
В Саратовской области возможен мороз до -18 градусов
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера