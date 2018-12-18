Саратовстат продолжает фиксировать падение производства стройматериалов

18 Дек. 11:16 2018-12-18T11:16:45+03:00

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По данным, которые опубликовал Саратовстат, падение выпуска стройматериалов в Саратовской области в 2018 году продолжается.По сравнению с январем-ноябрем 2017 года в текущем сезоне выпуск важнейших видов продукции составил:

Бетон, готовый для заливки - 70,5%,

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 - 95%,

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн.усл. кирпичей - 69,4%,

Кирпич керамический неогнеупорный строительный – 88,2%

Снизилось также производство стекла, стеклопакетов, пластиковых оконных блоков.

При этом фиксируется рост производства в текущем году по сравнению с прошлым изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения - 108,6%.

Выросло также производство Синтетических волокон – 133%.

Также значительно увеличился за год объем производства полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 144%.