Саратовстат продолжает фиксировать падение производства стройматериалов
По данным, которые опубликовал Саратовстат, падение выпуска стройматериалов в Саратовской области в 2018 году продолжается.По сравнению с январем-ноябрем 2017 года в текущем сезоне выпуск важнейших видов продукции составил:
Бетон, готовый для заливки - 70,5%,
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 - 95%,
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн.усл. кирпичей - 69,4%,
Кирпич керамический неогнеупорный строительный – 88,2%
Снизилось также производство стекла, стеклопакетов, пластиковых оконных блоков.
При этом фиксируется рост производства в текущем году по сравнению с прошлым изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения - 108,6%.
Выросло также производство Синтетических волокон – 133%.
Также значительно увеличился за год объем производства полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 144%.