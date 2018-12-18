Жительнице Балакова не выдавали жизненно важный токсин
Добиться лекарства удалось через прокуратуру
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Жительница Балакова Саратовской области пожаловалась в прокуратуру на то, что ее не обеспечивают льготными лекарствами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 61-летняя гражданка стоит на учете в городской поликлинике №2. Ей жизненно необходим дорогостоящий препарат: «комплекс ботулинический токсин типа A-гемагглютинин».
Несмотря на рекомендации медиков, женщину не обеспечили лекарством, что ставит под угрозу ее жизнь и здоровье.
В связи с этим прокурор города внес представление главврачу поликлиники. В настоящее время женщине выдали необходимые лекарства.