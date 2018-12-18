Жителя Заводского района обвиняют в убийстве матери

18 Дек. 10:47 2018-12-18T10:47:39+03:00

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43-летний мужчина подозревается в том, что забил свою престарелую мать.

- 20 июля этого года 43-летний мужчина, проживающий в одном из домов по улице Миллеровской, пригласил жильцов соседней квартиры для совместного распития спиртного. Пришедшая в гости женщина обратила внимание, что пожилая мать хозяина квартиры, лежащая на кровати, не подает признаков жизни. О гибели женщины соседка тут же сообщила в правоохранительные органы, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Согласно результатам судебно-медицинского исследования тела потерпевшей, причиной ее смерти явилась тупая травма груди с двусторонними множественными переломами ребер.

Следственный отдел по Заводскому району возбудил уголовное дело по признакам умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.