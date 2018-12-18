2018-12-18T11:42:39+03:00
Происшествия

Кафе «ЖУ-ЖУ» заплатит за отравленных посетителей 150 тыс. рублей штрафа

Пищевое отравление в кафе в ТРЦ «Оранжевый» получили 10 человек
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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области добилось в Арбитражном суде наказания для ООО «ЖУ-ЖУ». В кафе под этим названием саратовцев накормили испорченным салатом.

Эпидемиологическое расследование установило, что десять случаев острой кишечной инфекции посетителей кафе «ЖУ-ЖУ» с 24 по 25 августа связаны, в частности, с салатом «Оливье», приготовленном персоналом кафе. Отравления произошли на территории ТРЦ «Оранжевый» на площади Орджоникидзе, 1.

Суд установил, что ООО «ЖУ-ЖУ» был нарушен закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Технический регламент Таможенного союза «О безопас ности пищевой продукции».

- «ЖУ-ЖУ» оштрафовали на 150 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе арбитража.

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