2018-12-18T10:33:16+03:00
Происшествия

В Саратовской области изъято 20 тыс. литров незаконного алкоголя

Полицейские провели совместную операцию с сотрудниками Росгвардии и следственного комитета
Тимур Гадеев
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Немаркированная алкогольная продукция.

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В Саратовской области задержали крупную партию не маркированного акцизными марками алкоголя. Незаконный алкоголь – более 20 000 литров был расфасован в многочисленные коробки и хранился на территории большого склада.

- Четверо жителей Дергачевского и Ершовского района занимались крупными поставками и реализацией немаркированной акцизными марками алкогольной продукции, – рассказал «КП-Саратов» Максим Кузьмин, оперуполномоченный отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

По отношению троих из них, Ершовский межрайонный следственный отдел уже возбудил уголовное дело. Операцию проводили оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями МСО по Ершовскому району регионального следственного комитета при содействии сотрудников Росгвардии.

Немаркированная алкогольная продукция.

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